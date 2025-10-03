Profhonkballer Bogaerts met San Diego Padres uitgeschakeld

CHICAGO (ANP) - Xander Bogaerts is uitgeschakeld in de strijd om het Amerikaanse honkbalkampioenschap. De 33-jarige international van het Koninkrijksteam verloor op Wrigley Field in een best-of-three om een plaats in de play-offs met 2-1 van de Chicago Cubs. Op vrijdagochtend (Nederlandse tijd) ging het derde en beslissende duel in de zogenoemde wildcardseries in de National League met 3-1 verloren.

Bogaerts wist de World Series twee keer te winnen met de Boston Red Sox. De korte stop uit Aruba maakte in 2023 de overstap naar de San Diego Padres. Bogaerts was met zijn huidige club nog niet erg succesvol.

De kans is groot dat Bogaerts in maart volgend jaar voor het Koninkrijksteam uitkomt. Oranje doet dan met profs uit de Major League (MLB) mee aan de World Baseball Classic en speelt in de groepsfase in Miami. Bogaerts kwam in het verleden op verschillende toernooien uit voor Nederland. Hij werd in 2011 wereldkampioen met Oranje in Panama. Aan dat WK deden geen profs uit de MLB mee.