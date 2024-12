Georgisch hof verwerpt zaak oppositie over verkiezingsuitslag

TBILISI (ANP/AFP) - Het constitutionele hof van Georgië heeft de rechtszaak die de oppositie had aangespannen over de uitslag van de verkiezingen niet aangenomen. Volgens de pro-Europese oppositie en president Salome Zoerabisjvili is er gefraudeerd bij die verkiezingen en zou de uitslag daarom ongeldig moeten worden verklaard. Maar het hof weigert zich erover uit te spreken.

De kiescommissie verklaarde regeringspartij Georgische Droom (GD) tot winnaar van de verkiezingen, nadat uit exitpolls was gebleken dat de oppositie de meerderheid zou krijgen. Het leidde tot woede bij een deel van de bevolking en er braken protesten uit. Die intensiveerden afgelopen donderdag toen premier Irakli Kobakhidze verklaarde dat de gesprekken over toetreding tot de Europese Unie voorlopig worden stilgelegd. Volgens de oppositie drijft Kobakhidze het land zo opzettelijk in de armen van Rusland.