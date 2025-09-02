Gérard Depardieu toch voor de rechter wegens verkrachting

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - De Franse acteur Gérard Depardieu (76) wordt alsnog aangeklaagd en vervolgd voor verkrachting van actrice Charlotte Arnould in 2018. Dat melden bronnen rond de zaak en de advocaat van Arnould.

"Zeven jaar later, zeven jaar vol verschrikkingen en hel", reageerde de actrice op sociale media. "Ik denk dat ik moeite heb te beseffen hoe groot dit is. Ik voel me opgelucht." Arnould beschuldigt Depardieu al jaren van herhaaldelijk seksueel misbruik in zijn huis in Parijs, maar kreeg aanvankelijk te horen dat er onvoldoende bewijs was. De autoriteiten heropenden de zaak in 2020.

Depardieu wordt al langer achtervolgd door beschuldigingen van seksueel wangedrag. Hij kreeg dit jaar een voorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden opgelegd voor aanranding op een filmset in 2021.

De acteur heeft eerder tegengesproken dat hij Arnould heeft verkracht. "Ik heb nog nooit, maar dan ook echt nooit, een vrouw misbruikt", schreef hij in 2023 aan de krant Le Figaro.