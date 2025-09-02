ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gérard Depardieu toch voor de rechter wegens verkrachting

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 15:38
anp020925156 1
PARIJS (ANP/RTR/AFP) - De Franse acteur Gérard Depardieu (76) wordt alsnog aangeklaagd en vervolgd voor verkrachting van actrice Charlotte Arnould in 2018. Dat melden bronnen rond de zaak en de advocaat van Arnould.
"Zeven jaar later, zeven jaar vol verschrikkingen en hel", reageerde de actrice op sociale media. "Ik denk dat ik moeite heb te beseffen hoe groot dit is. Ik voel me opgelucht." Arnould beschuldigt Depardieu al jaren van herhaaldelijk seksueel misbruik in zijn huis in Parijs, maar kreeg aanvankelijk te horen dat er onvoldoende bewijs was. De autoriteiten heropenden de zaak in 2020.
Depardieu wordt al langer achtervolgd door beschuldigingen van seksueel wangedrag. Hij kreeg dit jaar een voorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden opgelegd voor aanranding op een filmset in 2021.
De acteur heeft eerder tegengesproken dat hij Arnould heeft verkracht. "Ik heb nog nooit, maar dan ook echt nooit, een vrouw misbruikt", schreef hij in 2023 aan de krant Le Figaro.
Vorig artikel

Van Vroonhoven snapt dat leden haar lager op de lijst stemden

Volgend artikel

Wall Street opent lager na lang weekend

POPULAIR NIEUWS

de-amerikaanse-vicepresident-jd-vance

Trump ziek: Wie is JD Vance?

gandr-collage (3)

Gouke Moes, de nieuwe minister van onderwijs, vindt hakenkruizen en homo-zebrapaden even erg

ANP-506889406 (1)

Eva Jinek: 'zonder make-up had ik geen TV-carrière!’

shutterstock_2657194765

Wat je huisdier zegt over je persoonlijkheid

anp020925038 1

Yeşilgöz wil niet in een coalitie met GroenLinks-PvdA

Schermafbeelding 2025-09-02 130630

Werkelijk iedereen irriteert zich aan B&B Vol liefde-Sylwia: "Ze is een kleuter die aandacht wil"