Van Vroonhoven snapt dat leden haar lager op de lijst stemden

DEN HAAG (ANP) - NSC-lijsttrekker Nicolien van Vroonhoven snapt het wel dat leden haar lager op de kandidatenlijst van haar partij hebben gestemd. Ze ging van plek twee naar plek vier, waarna Van Vroonhoven haar kandidatuur introk. Volgens Van Vroonhoven is dat een "signaal" van de leden en daar heeft ze begrip voor: "Ik zie wat er is gebeurd en ik zie ook dat ik hier verantwoordelijkheid voor te dragen heb."

NSC heeft nog twintig zetels in de Tweede Kamer, maar staat op nul tot één zetel in het gewogen gemiddelde van de peilingen. Ook speelde NSC een hoofdrol in de kabinetscrisis twee weken geleden: partijleider Eddy van Hijum trok alle bewindslieden terug uit het kabinet, nadat buitenlandminister Caspar Veldkamp zijn vertrek had aangekondigd.

Van Vroonhoven moest "even slikken" toen ze de uitslag zag. Ze vond dat de uitslag van de ledenstemming "heel erg speciaal op mij gericht was".