Wall Street opent lager na lang weekend

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager geopend, na het lange weekend in de Verenigde Staten. Vrijdag vielen de Amerikaanse graadmeters ook al terug, na het bereiken van nieuwe recordstanden een dag eerder. Maandag was Wall Street gesloten vanwege Labor Day.

September is historisch gezien een slechte beursmaand. De S&P 500-index daalde in deze maand met gemiddeld ruim 4 procent in de afgelopen vijf jaar en met gemiddeld ruim 2 procent in de afgelopen tien jaar.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,2 procent lager op 44.985 punten. De brede S&P 500-index zakte 1,3 procent tot 6373 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 1,6 procent tot 21.111 punten.