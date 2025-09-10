ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Geroep in zaal Europees Parlement tijdens speech Von der Leyen

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 10:40
anp100925102 1
STRAATSBURG (ANP) - Tijdens de jaarlijkse toespraak over de EU van voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen was even geroep vanuit de zaal te horen. Dat kwam met name van de uiterst rechtse partijen in het Europees Parlement toen Von der Leyen zei dat Europese democratie "onder vuur" lag.
Von der Leyen zei een Europees centrum voor de veerkracht van democratie te willen oprichten. "Dit is precies waar deze kant bang voor is", zei ze, wijzend naar de kant van de zaal waar de uiterst rechtse partijen zitten. Dat leverde haar applaus op van de rest van de zaal.
Een Europarlementariër kreeg van de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, een laatste waarschuwing. "Als u nog een keer roept moet u de zaal verlaten", zei Metsola.
loading

POPULAIR NIEUWS

ahdaan-png-68bac11b0eccd

Hoe rijk is de nieuwe 'AH-supermarktmanager' Jeroen van Koningsbrugge?

ANP-525130072

De piek in levensverwachting is bereikt: waarom we voorlopig echt niet veel ouder dan 80 worden

ANP-532159678

Zo herken je een gezonde relatie: drie kleine gewoontes die het verschil maken

gandr-collage (7)

Jack van Gelder is sinds vandaag ook als vrouw verkrijgbaar

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

Loading