Geroep in zaal Europees Parlement tijdens speech Von der Leyen

STRAATSBURG (ANP) - Tijdens de jaarlijkse toespraak over de EU van voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen was even geroep vanuit de zaal te horen. Dat kwam met name van de uiterst rechtse partijen in het Europees Parlement toen Von der Leyen zei dat Europese democratie "onder vuur" lag.

Von der Leyen zei een Europees centrum voor de veerkracht van democratie te willen oprichten. "Dit is precies waar deze kant bang voor is", zei ze, wijzend naar de kant van de zaal waar de uiterst rechtse partijen zitten. Dat leverde haar applaus op van de rest van de zaal.

Een Europarlementariër kreeg van de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, een laatste waarschuwing. "Als u nog een keer roept moet u de zaal verlaten", zei Metsola.