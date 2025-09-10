Schoof: Russische luchtruimschending Polen is onacceptabel

DEN HAAG (ANP) - Dick Schoof vindt de schending van het Poolse luchtruim door Russische drones onacceptabel. "Het is een nieuw bewijs dat de Russische agressieoorlog een bedreiging vormt voor de Europese veiligheid", schrijft de demissionair premier op X.

Nederlandse F-35's hebben geholpen bij het neerhalen van de drones, bevestigt Schoof. Eerder zei de Poolse krijgsmacht dit ook. Schoof: "Goed dat Nederlandse F-35 gevechtsvliegtuigen ondersteuning hebben kunnen bieden. Nederland staat schouder aan schouder met onze NAVO-bondgenoot Polen."

Schoof heeft overlegd met zijn collega-bewindspersonen, de commandant der strijdkrachten en de veiligheidsdiensten. "We volgen de ontwikkelingen nauwgezet."