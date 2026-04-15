Gesanctioneerde tanker niet voorbij VS-blokkade Straat van Hormuz

SINGAPORE (ANP) - De door de Verenigde Staten gesanctioneerde tanker Rich Starry is woensdag teruggekeerd naar de Straat van Hormuz. Het schip had een dag eerder de Golf verlaten. Uit scheepvaartgegevens van de scheepvaartmonitor Kpler bleek dat het schip er niet in was geslaagd door een Amerikaanse blokkade te breken, die gericht is op schepen die Iraanse havens aandoen.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde die blokkade zondag aan, nadat vredesbesprekingen in het weekend in Islamabad tussen de VS en Iran op niets waren uitgelopen.

De tanker, die in Chinees bezit is, behoorde tot een groep van ten minste acht schepen die dinsdag, de eerste dag van de Amerikaanse blokkade, de vaarroute doorkruisten. Een Amerikaanse torpedobootjager hield dinsdag twee olietankers tegen die probeerden de Iraanse haven Chabahar, gelegen aan de Golf van Oman, te verlaten, aldus een Amerikaanse functionaris.

De Rich Starry en de eigenaar ervan, Shanghai Xuanrun Shipping Co, zijn onder Amerikaanse sancties geplaatst vanwege hun zakelijke betrekkingen met Iran. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd.