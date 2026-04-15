Tien landen roepen op tot einde van vijandelijkheden in Libanon

door anp
woensdag, 15 april 2026 om 4:32
OTTAWA (ANP) - In een gezamenlijke verklaring hebben Canada, Groot-Brittannië, Japan en zeven andere landen opgeroepen tot een "onmiddellijk einde aan de vijandelijkheden in Libanon". De landen maken zich "ernstige zorgen over de verslechterende humanitaire situatie en de crisis rond ontheemding in Libanon", aldus de verklaring die door Canada werd verspreid.
Bovenal moeten burgers en civiele infrastructuur worden beschermd tegen de gevolgen van de vijandelijkheden.
De landen verwelkomden het staakt-het-vuren van twee weken dat onlangs werd overeengekomen tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Zij benadrukten dat nu ook in Libanon een einde moet komen aan de gevechten.
De oproep volgt op een eerste ontmoeting tussen Israëlische en Libanese vertegenwoordigers in Washington, die moet leiden tot directe onderhandelingen tussen de strijdende partijen.
Israël zegt aanvallen in Libanon uit te voeren om Hezbollah te ontwapenen. De Libanese beweging is een bondgenoot van Iran en reageerde op Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran door begin maart Israël aan te vallen.
POPULAIR NIEUWS

Hoeveel dagen mag je een caravan of camper voor de deur parkeren voordat je in de problemen komt?

Een 19‐jarige Olympisch kampioen die haar sport wil opgeven omdat volwassenen haar online collectief tot ‘vette zeug’ bombarderen – hoe normaal is dit eigenlijk nog?

Smakeloze Kim Kötter bedolven onder kritiek na pijnlijk spotje Aidsfonds

DDR-taferelen: Duitse mannen moeten vanaf nu toestemming aan het leger vragen om langer op reis te gaan

Jetten na lang diner met Trump: 'te kort om elkaar te overtuigen' (+rare video)

Trumps frontale aanval op paus Leo jaagt gelovige kiezers richting de Democraten

