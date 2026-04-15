Tien landen roepen op tot einde van vijandelijkheden in Libanon

OTTAWA (ANP) - In een gezamenlijke verklaring hebben Canada, Groot-Brittannië, Japan en zeven andere landen opgeroepen tot een "onmiddellijk einde aan de vijandelijkheden in Libanon". De landen maken zich "ernstige zorgen over de verslechterende humanitaire situatie en de crisis rond ontheemding in Libanon", aldus de verklaring die door Canada werd verspreid.

Bovenal moeten burgers en civiele infrastructuur worden beschermd tegen de gevolgen van de vijandelijkheden.

De landen verwelkomden het staakt-het-vuren van twee weken dat onlangs werd overeengekomen tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Zij benadrukten dat nu ook in Libanon een einde moet komen aan de gevechten.

De oproep volgt op een eerste ontmoeting tussen Israëlische en Libanese vertegenwoordigers in Washington, die moet leiden tot directe onderhandelingen tussen de strijdende partijen.

Israël zegt aanvallen in Libanon uit te voeren om Hezbollah te ontwapenen. De Libanese beweging is een bondgenoot van Iran en reageerde op Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran door begin maart Israël aan te vallen.