Zilver en brons voor judoka's Van Heemst en Kamps bij Grand Slam

Sport
door anp
zondag, 03 mei 2026 om 17:19
DOESJANBE (ANP) - Judoka Yael van Heemst heeft bij de Grand Slam in Doesjanbe in Tadzjikistan zilver veroverd in de klasse tot 78 kilogram. De 24-jarige judoka verloor met ippon in de finale van Jelizaveta Litvinenko, die uitkomt voor de Verenigde Arabische Emiraten. Marit Kamps greep in dezelfde klasse brons.
Het zilver op het grandslamtoernooi is voor Van Heemst haar beste prestatie bij de senioren. Ze werd eerder in 2024 Europees kampioen onder 23.
Voor Kamps was het toernooi in Doesjanbe haar eerste optreden in de klasse tot 78 kilogram. Ze kwam hiervoor uit in de klasse boven 78 kilogram, maar viel 25 kilogram af. Ze won de strijd om het brons van Wu Hongtao uit China op waza-ari.
