SHENZHEN (ANP/AFP/RTR) - De ontmoeting tussen Donald Trump, Vladimir Poetin en Xi Jinping in de marge van de top van het economische samenwerkingsverband APEC is begonnen. De Amerikaanse president Trump gaf aan dat de leiders "alle problemen die in de wereld spelen" zullen bespreken. Ook zei hij dat de oorlog in Oekraïne wel zal worden besproken met zijn tegenhangers uit Rusland en China.

De verwachting was dat tijdens de veelbesproken ontmoeting de oorlog in Oekraïne niet besproken zou worden, omdat de Verenigde Staten en China dit niet wilden. Wel zouden onder meer de oorlog in Iran en het stoppen van het verder ontwikkelen van kernwapens in China aan bod komen. Xi zei tijdens de ontmoeting dat "kernwapens volledig verboden moeten worden en grondig vernietigd, om een kernwapenvrije wereld te creëren".

Analisten verwachten dat de ontmoeting meer van symbolische betekenis zal zijn dan dat er daadwerkelijk doorbraken zullen worden bereikt.