Je ligt in bed, het huis is stil en dan begint het weer: een piep, ruis of een gezoem dat niet van buiten komt, maar van binnen. Ruim een miljoen Nederlanders herkennen dit maar al te goed, schrijft patiëntenvereniging Hoormij . De vervelende, voor sommigen zelfs gekmakende tonen wegnemen is niet mogelijk; minder storend maken wel.

Waarom de piep ’s avonds harder lijkt

Tinnitus, oorsuizen, is een geluid dat je hersenen zelf maken. Het klinkt harder als het stil is, als je veel stress hebt of als je moe bent, schrijft de Hersenstichting . Pak je de stilte, de spanning en de vermoeidheid aan, dan hoor je het geluid vaak minder.

In cijfers

Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben tinnitus (Hoormij).

71.900 mensen kregen in 2023 voor het eerst de diagnose bij de huisarts (Hersenstichting).

Ongeveer 83 procent heeft er weinig last van; bij hen gaat het meestal vanzelf over.

Zo’n 2 procent heeft er zoveel last van dat het dagelijks leven eronder lijdt.

Na zes maanden heet tinnitus chronisch.

Een kleine groep (2 %) heeft zoveel last van tinnitus dat het een negatieve invloed heeft op hun dagelijks leven. - Hersenstichting

1. Haal de stilte uit je kamer

In een stille slaapkamer heeft de piep vrij spel. Een ventilator, een radio zacht op de achtergrond of een app met regen of witte ruis geeft je hersenen iets anders om op te letten. Er bestaan ook kussens en oordopjes met een speakertje, zodat je partner er niets van hoort.

2. Plan rust in

Spanning en vermoeidheid maken de klachten erger, schrijft Hoormij. Een vast rustmoment per dag en een rustige dag na een drukke werkt beter dan doorgaan tot het niet meer gaat. Slecht slapen versterkt de klachten ook, waarschuwt de Hersenstichting, dus een vaste bedtijd helpt mee.

3. Laat je gehoor testen

Hoor je ook slechter, dan kan een hoortoestel helpen. Je hoeft je dan minder in te spannen om te luisteren en dat kan de tinnitus verminderen, schrijft de Hersenstichting. Er zijn toestellen met een ingebouwde ruisgenerator, die een zacht geluid maakt dat de piep deels overstemt.

4. Leer anders reageren op het geluid

Cognitieve gedragstherapie, waarbij je leert je gedachten en reacties op het geluid te veranderen, is de best onderzochte aanpak. Audiologische centra bieden haar aan, al lopen de wachttijden daar op, meldt Hoormij. WEL schreef eerder over de therapie waarbij de piep langzaam naar de achtergrond verdwijnt . Is de tinnitus na een trauma begonnen, dan kan EMDR helpen. Ook behandeling van angst of somberheid maakt de klachten soms minder, al verdwijnt het geluid daar niet door.

5. Zoek lotgenoten op

Hoormij heeft lotgenotencontact en een eigen informatielijn. Horen hoe anderen ermee leven, helpt tegen het gevoel dat je alleen staat met een klacht die van buiten niemand ziet.

6. Houd de ernstigste gevallen in de gaten

Voor de kleine groep die vastloopt, wordt gezocht naar meer. Het Maastricht UMC+ plaatste bij vier mensen met zware tinnitus elektroden diep in de hersenen. Na een jaar hadden drie van hen minder klachten, bij twee was het verschil in het dagelijks leven groot, meldde het ziekenhuis in november 2025. Neuroloog Mark Janssen noemt het “een eerste, maar belangrijke stap”. Het is een proef, nog geen behandeling.

Zij blijven vaak zitten met aanhoudende klachten die hun functioneren, stemming en slaap ernstig verstoren. - Mark Janssen, neuroloog Maastricht UMC+

Wanneer ga je naar de huisarts?

Begint het oorsuizen, ga dan langs bij de huisarts. Wacht zeker niet als:

de piep plotseling en heel hard begint;

je het geluid maar in één oor hoort;

je ook slechter hoort of duizelig bent, een klacht die miljoenen mensen te makkelijk wegwuiven;

het geluid klopt op het ritme van je hartslag;

het je slaap of je dag gaat beheersen.

De huisarts kan je doorsturen naar een KNO-arts of een audiologisch centrum.

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