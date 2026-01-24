ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gesprekken Oekraïne, Rusland en VS zouden 1 februari verdergaan

Samenleving
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 19:00
anp240126115 1
WASHINGTON/ABU DHABI (ANP/AFP) - De volgende ronde van gesprekken tussen Oekraïense en Russische delegaties onder leiding van Amerikaanse collega's is 1 februari in Abu Dhabi, aldus een Amerikaanse regeringsfunctionaris. Er waren vrijdag en zaterdag directe gesprekken tussen Oekraïners en Russen samen met Amerikanen.
Kyiv en Moskou hebben laten weten dat ze een vervolg verwachten op basis van de gesprekken van de afgelopen dagen. In Abu Dhabi werd bericht dat de onderhandelingen na ruggespraak komende week weer verder zouden gaan, maar volgens een regeringsfunctionaris van de VS wordt het 1 februari.
De strijdende partijen onderhandelen over een einde aan het conflict dat in 2014 begon en in 2022 leidde tot een Russische inval in Oekraïne. Ze doen dat aan de hand van een vredesplan van president Donald Trump dat aan veranderingen onderhevig is.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545973214

Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

shutterstock 2593346507

3 manieren om je eigen rode vlaggen te herkennen, volgens een psycholoog

apaiser crises bebejpg

Viraal: Een magische truc om de driftbuien van je baby te beheersen

ANP-546518521

Waarom de menselijke penis zo groot is (dat is geen toeval)

Sixty-and-Me_What-Adult-Children-Are-Saying-When-It-Comes-to-Estrangement-and-Why-Parents-Want-to-Know

Waarom steeds meer kinderen met hun ouders breken

ANP-444089836

De menukaart die je rekening leegtrekt: waarom je nooit zomaar een QR-code vmoet scannen

Loading