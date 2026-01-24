Gesprekken Oekraïne, Rusland en VS zouden 1 februari verdergaan

WASHINGTON/ABU DHABI (ANP/AFP) - De volgende ronde van gesprekken tussen Oekraïense en Russische delegaties onder leiding van Amerikaanse collega's is 1 februari in Abu Dhabi, aldus een Amerikaanse regeringsfunctionaris. Er waren vrijdag en zaterdag directe gesprekken tussen Oekraïners en Russen samen met Amerikanen.

Kyiv en Moskou hebben laten weten dat ze een vervolg verwachten op basis van de gesprekken van de afgelopen dagen. In Abu Dhabi werd bericht dat de onderhandelingen na ruggespraak komende week weer verder zouden gaan, maar volgens een regeringsfunctionaris van de VS wordt het 1 februari.

De strijdende partijen onderhandelen over een einde aan het conflict dat in 2014 begon en in 2022 leidde tot een Russische inval in Oekraïne. Ze doen dat aan de hand van een vredesplan van president Donald Trump dat aan veranderingen onderhevig is.