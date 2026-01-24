ECONOMIE
Trump looft Britse soldaten na rel over 'laffe NAVO-troepen'

Samenleving
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 19:17
anp240126116 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - President Donald Trump heeft Britse soldaten in Afghanistan "de geweldigste van alle strijders" genoemd. Hij reageert op de woede van de Britse premier Keir Starmer over Trumps recente uitspraken over niet-Amerikaanse NAVO-troepen in de strijd in Afghanistan die zich achter het front zouden hebben verschuild.
Starmer zei dat Trumps uitspraken "beledigend en ronduit afschuwelijk" waren en een grove belediging van gesneuvelden en nabestaanden. Hij heeft Trump hierover gebeld en gesproken over "de offers die Britse en Amerikaanse troepen hebben gebracht" in de strijd in Afghanistan.
In Afghanistan sneuvelden meer dan 450 Britse militairen. Ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken David van Weel en de Poolse en Duitse ministers van Defensie hebben geschokt gereageerd op Trumps uitspraken over de frontlijnschuwende bondgenoten.
