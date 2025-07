Gestolen archiefstukken terug in Den Haag: 'soort schateiland'

DEN HAAG (ANP) - Het Nationaal Archief in Den Haag heeft 25 eeuwenoude documenten teruggekregen die tien jaar geleden waren gestolen door een toenmalig medewerker. Kunstdetective Arthur Brand kreeg de stukken in handen en bracht ze in samenwerking met de Amsterdamse politie terug naar Den Haag. Onder de archiefstukken zijn onder meer een verslag van de eerste vergadering van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) uit 1602 en een scheepslogboek van admiraal Michiel de Ruyter.

Brand noemt de ontdekking, die De Telegraaf als eerste meldde, de vondst van zijn leven. "Het is een soort schateiland, je gaat mee op reis in de zeventiende eeuw", zegt hij.

Een woordvoerder van het Nationaal Archief laat weten dat het archief heel blij is dat de stukken weer terug zijn. Dat de documenten waren gestolen, was niet bekend. "Van een aantal stukken wisten we wel dat ze ontbraken, maar dat kan allerlei oorzaken hebben. Zo kan een document ook per ongeluk op de verkeerde plek zijn teruggezet", zegt ze.