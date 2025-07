Klimaatdienst EU: juni was warmer dan ooit in West-Europa

Afgelopen juni verliep in West-Europa warmer dan ooit sinds het begin van de metingen. Dat gold niet alleen voor de buitentemperatuur, maar ook voor het water van de Middellandse Zee. Dat warmde zelfs op tot een absolute recordtemperatuur: op 30 juni werd het zeewater in het westelijke deel 27 graden. De Europese klimaatdienst Copernicus maakte de cijfers woensdag bekend.

In Nederland was het de een na warmste juni sinds het begin van de waarnemingen. De gemiddelde temperatuur in De Bilt was 18,3 graden, laten KNMI-cijfers zien. De maand telde hier drie tropische dagen (warmer dan 30 graden) en twaalf zomerse dagen (25 graden of meer), meer dan twee keer zoveel als normaal. Alleen in 2023 was juni nog warmer: 19,4 graden.

Landen als Spanje, Italië, Frankrijk en Portugal beleefden in juni al een uitzonderlijke hittegolf, die veel mensen "sterke hittestress" bracht. In de buurt van Lissabon liep de gevoelstemperatuur op tot 48 graden, wat neerkomt op "extreme hittestress". In de gevoelstemperatuur is de buitentemperatuur gecombineerd met de luchtvochtigheid, wind en zonnestraling, om de impact van hitte op het menselijk lichaam inzichtelijker te maken.

Intenser

Hittegolven komen door de opwarming van de aarde steeds vaker voor. Ze zijn ook intenser en bestrijken een groter gebied in Europa, laten de metingen van Copernicus zien.

In het westen en zuiden van Europa, inclusief Nederland, was het ook erg droog in juni. In andere delen van Europa verliep de maand juist natter dan gemiddeld. Dat gold bijvoorbeeld voor Ierland, Schotland en een groot deel van Scandinavië.

Wereldwijd was juni 2025 volgens Copernicus de op twee na warmste juni ooit gemeten.