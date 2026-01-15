Getroffen ondernemers Utrecht bedanken voor steunbetuigingen

UTRECHT (ANP) - Verschillende ondernemers die getroffen zijn door de explosie in de Visscherssteeg in het centrum van Utrecht donderdagmiddag, laten op social media van zich horen. Door de kracht van de ontploffing zijn bij veel panden in de omgeving van de steeg ruiten uit de sponning en pannen van het dak geblazen. De schade is groot.

"Lieve mensen, wij zijn oké", schrijft bloemenzaak Rood en Bloem op Instagram. "Het is nu afwachten op verdere informatie over de winkel. Bedankt voor de lieve berichten."

Bakkerij KEEK is vooral "ontzettend dankbaar dat onze collega's en gasten ongedeerd zijn gebleven". Wanneer de bakkerij en tevens lunchroom aan de Springweg weer open kan, is onduidelijk. De zaak bedankt zijn volgers "voor alle berichten, steunbetuigingen en hulpaanbod".

De Juwelier

Ook Café Elize blijft "uit veiligheidsoverwegingen en om alles goed te laten controleren" in ieder geval vrijdag gesloten. "Dank voor alle lieve berichten. We denken aan iedereen die hierdoor is getroffen."

Eigenaresse Silvia van sieradenzaak De Juwelier schrijft dat iedereen ongedeerd is, maar dat de schrik er goed in zit. "Voor nu weten wij helaas nog niet veel meer dan wat er op het nieuws wordt verteld. We hopen jullie zo snel mogelijk weer te mogen ontvangen op de mooie Springweg." Ook alle werknemers van kapperszaak Absalom, die op de hoek van de Springweg en de Visscherssteeg zit, zijn veilig weggekomen. "WE ARE OKAY", meldt de salon op Instagram.