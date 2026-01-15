Machado: heb Trump mijn Nobelprijs aangeboden

WASHINGTON (ANP) - De Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado heeft Donald Trump haar Nobelprijs voor de Vrede aangeboden. Dat zegt de oppositiepoliticus enkele uren na afloop van haar lunch met de Amerikaanse president in het Witte Huis. Ze wilde desgevraagd niet ingaan op de vraag of Trump de prijs aannam.

Toen Machado kort na afloop van haar ontmoeting dezelfde vraag werd gesteld, was ze niet bereid die te beantwoorden. De Amerikaanse president benadrukte in het verleden meermaals dat hij de prestigieuze vredesprijs graag uitgereikt zou krijgen. Machado zei op haar beurt eerder de prijs wel te willen delen met Trump. Het Nobelcomité zei daarover dat dit niet mogelijk was; de prijs is aan haar uitgereikt.