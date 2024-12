Vaarwel plastic: consument omarmt herbruikbare tas, dit zijn de cijfers

Gaat de plastic tas definitief het museum in? Als we een enquête van ‘Supporter van Schoon’ mogen geloven, is dat moment dichterbij dan ooit. Volgens het onderzoek gebruikt 77 procent van de Nederlanders tegenwoordig een herbruikbare tas tijdens het winkelen, en dat percentage stijgt zelfs tot 86 procent bij het doen van boodschappen.

Ook kledingwinkels zien een opmars van de herbruikbare tas: zeven op de tien Nederlanders nemen er eentje mee als ze een nieuwe outfit scoren. Het lijkt erop dat de herbruikbare tas niet langer een trend is, maar een vast onderdeel van onze dagelijkse routine.

Tasje erbij? Nee, dank je

Bijna de helft van de 1.033 ondervraagde Nederlanders zegt vaker een herbruikbare tas mee te nemen dan twee jaar geleden. En we hebben het hier niet alleen over boodschappentassen: zelfs bij kleding- en cadeauwinkels zien we een duidelijke verschuiving.

Twee derde van de Nederlanders heeft inmiddels een fraaie collectie herbruikbare tassen liggen. Van opvouwbare exemplaren tot linnen of katoenen tassen, van rugzakken tot fietstassen en zelfs plastic kratten – het aanbod aan alternatieven is groter dan ooit.

Omslagpunt

"De plastic tas heeft jarenlang een grote rol gespeeld in ons dagelijks leven", zegt de CEO van Verpact, het bedrijf achter het initiatief Supporter van Schoon. Hij vervolgt: "Maar het is duidelijk dat we nu een omslagpunt hebben bereikt. Het is fantastisch om te zien dat steeds meer Nederlanders kiezen voor een herbruikbare tas, niet alleen tijdens de dagelijkse boodschappen, maar ook bij kleding- en cadeauwinkels."

Opvallend is dat vrouwen duidelijk de leiding nemen in de strijd tegen de plastic tas. Maar liefst 92 procent van de vrouwen grijpt naar een herbruikbare tas tijdens het boodschappen doen, terwijl dat bij mannen ‘slechts’ 80 procent is.

Vrouwen lopen voorop

Het verschil wordt nog groter bij kledingwinkels: 79 procent van de vrouwen kiest voor een duurzaam alternatief, tegenover slechts 60 procent van de mannen. En bij het winkelen voor andere producten is dat respectievelijk 84 procent versus 69 procent.

De voornaamste excuses om toch naar een plastic tas te grijpen? Volgens 46 procent van de ondervraagden is dat het simpelweg vergeten van hun herbruikbare tas, terwijl 37 procent toegeeft dat een spontane aankoop roet in het eten gooit.

Betaalplicht

De strijd tegen de plastic tas kreeg in 2016 een flinke impuls met de invoering van een verbod op gratis plastic tassen. Winkeliers moeten sindsdien een kleine vergoeding vragen, wat consumenten stimuleert om hun eigen tassen mee te nemen. En met succes: sinds de maatregel is het gebruik van plastic tassen in Nederland sterk afgenomen.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door Markteffect, blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders hoopt dat de plastic tas uiteindelijk helemaal uit het straatbeeld verdwijnt.

Bron: RTL