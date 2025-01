Getuigen moeten onder ede contanten oud-topman Jumbo verklaren

ASSEN (ANP) - In het strafonderzoek naar Frits van Eerd, de voormalig topman van supermarktketen Jumbo, zullen voor aanvang van de inhoudelijke behandeling nog zeven getuigen onder ede worden gehoord. Daar heeft de rechtbank in Assen maandag mee ingestemd tijdens de tweede regiezitting in de strafzaak tegen Van Eerd. Deze getuigen moeten een beeld geven over de herkomst van 448.000 euro aan contant geld, die werd gevonden in de woning van Van Eerd in het Brabantse Heeswijk-Dinther.

De getuigen die worden verhoord betreffen personen die in het verleden goederen van de oud-topman hebben gekocht en daarvoor met contant geld hebben betaald. Van Eerd heeft altijd benadrukt dat het geld niet afkomstig is van misdaad, herhaalde zijn advocaat Robbert Jonk nog maar eens tijdens de zitting. "Mijn cliënt loopt tegen een muur aan bij het Openbaar Ministerie, wat hij zegt, wordt niet geloofd", aldus Jonk.

Het horen van getuigen moet dan ook duidelijkheid scheppen over de herkomst van de contanten. De advocaat gaf verder tijdens de zitting aan dat het OM een schikking heeft geprobeerd te treffen met Van Eerd. Voorwaarde daarvoor was wel dat Van Eerd afstand deed van het geld. Dat wilde hij niet, omdat dit geld volgens zijn raadsman niet crimineel was.