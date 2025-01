Gevaar geweken bij hoofdbureau politie Utrecht

UTRECHT (ANP) - Het ontruimde hoofdbureau van de politie in Utrecht is weer vrijgegeven. Het bureau werd vrijdagmiddag ontruimd nadat een vrouw die er naar binnen liep dreigende dingen riep. Door het incident werd een ruim gebied rondom het bureau ook afgesloten, maar de afzettingen zijn opgeheven. Er is geen gevaar meer, meldt een politiewoordvoerder.

Alleen de hal bij de hoofdingang van het bureau waar bezoekers binnenkomen en de bezoekersbalie zijn nog niet vrijgegeven, omdat dat de plaats delict is en er nog forensisch onderzoek plaatsvindt.