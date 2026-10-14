Gevangene in het Duitse Essen ontsnapt bij doktersafspraak

ESSEN (ANP/DPA) - In de Duitse stad Essen is een gevangene ontsnapt die naar een doktersafspraak werd gebracht. Twee gemaskerde mannen wisten de twee gevangenisbewaarders woensdagmiddag te overmeesteren bij de medische praktijk. De gevangene ging ervandoor op een elektrische scooter.

De gevangenisbewaarders werden vastgebonden en achtergelaten, maar raakten niet gewond. De politie is een grootschalige zoekactie gestart in het centrum en waarschuwt om verdachte personen niet te benaderen. Bronnen melden aan persbureau dpa dat de man mogelijk banden heeft met de georganiseerde misdaad.

De gevangene zat in voorarrest op verdenking van drugsdelicten en zware mishandeling.