ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlandse topman parfumerieketen Douglas stapt op

Economie
door anp
anp141026207 1
Volg ons op Google Nieuws
DÜSSELDORF (ANP) - De Nederlandse topman van parfumerie- en cosmeticawinkelketen Douglas stapt na vier jaar op als hoogste bestuurder bij het bedrijf. De Duitse keten meldt dat Sander van der Laan dit zelf heeft besloten. Hij wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellaiche, die woensdag door de raad van commissarissen is benoemd tot de nieuwe topman voor een periode van vier jaar.
Het was geen makkelijke beslissing, zegt Van der Laan in een verklaring van Douglas. "Maar na een carrière van 36 jaar, met onder meer leidinggevende functies bij zeer gerespecteerde retailbedrijven in Europa en de Verenigde Staten, vind ik dat de tijd rijp is om me terug te trekken als bestuurder. Dit is het juiste moment om het stokje over te dragen aan iemand die frisse inzichten en nieuwe ideeën kan inbrengen."
Van der Laan was 54 jaar toen hij de topman werd van Douglas. Eerder was hij de hoogste bestuurder van winkelketen Action en supermarktketen Albert Heijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-14 om 07.13.55

Zondag gaat de klok een uur terug: deze apparaten moet je zelf nog verzetten

61160634_m

Kristallen glazen van je oma in de kast? Zoveel zijn ze nu waard

benzine en diesel weer onder de 2 euro per liter1668774732

Nu al recordprijzen aan de pomp, en vanaf 2028 komt er per liter benzine ruim 27 cent bij: dit kost het jou per volle tank

cartoon_ah_cyberincident_AI

Google, de Rijksrecherche en nu ook AH: deze terugbelnummers horen op een briefje naast je telefoon

anp131026184 1

Longkanker bij paus Leo: zo groot is de kans op genezing na zijn longoperatie

95983229_m

Pak stroopwafels voor 38 cent, gesneden uien 300 procent duurder: zo werkt de supermarkttruc

Loading