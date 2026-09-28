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Ook patiënten ETS-ziekenhuis kunnen weer inloggen in systeem

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 10:31
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TILBURG (ANP) - Ook patiënten van het ziekenhuis Elisabeth-TweeSteden (ETS) in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in hun persoonlijke online-omgeving, nadat het ziekenhuis het patiëntenportaal dit weekend preventief had afgesloten "door signalen van een externe partij".
"Misschien kon je dit weekend een bericht niet lezen of je niet goed voorbereiden op je afspraak", meldt het ETS maandagochtend. "Dat is vervelend en dat spijt ons."
Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun patiëntenportalen preventief hadden afgesloten. Expertisecentrum Z-CERT meldde te hebben gewaarschuwd voor "kritieke kwetsbaarheden" in het programma waarmee medewerkers en patiënten op afstand kunnen inloggen. Ziekenhuizen kregen het advies om nieuwe beveiligingsupdates te installeren om het gat te dichten.
Zondagavond laat meldde de Friese ziekenhuisgroep Frisus al dat de benodigde updates waren geïnstalleerd, waarna patiënten daar weer konden inloggen. Op de site van het Amphia Ziekenhuis in Breda wordt maandag nog steeds melding gemaakt van een ict-storing.
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