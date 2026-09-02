Gewapende mannen bedreigen Jan G., familie en vrienden met de dood in deze opgedoken video

Een angstaanjagende video waarin vier gemaskerde mannen een aanslag op het leven van Jan G. uit Overasselt aankondigen, gaat rond in verschillende WhatsApp-groepen. In de video krijgt G. twaalf uur de tijd om een grote drugslading terug te geven. De politie kent de beelden, maar heeft de echtheid ervan nog niet kunnen vaststellen.

Op de beelden zijn vier mannen te zien. Ze dragen donkere zonnebrillen en hebben hun gezichten bedekt. Drie van hen hebben een geweer of pistool in hun handen. Een van de mannen leest een dreigende boodschap voor, die rechtstreeks aan Jan G. is gericht.

De politie Oost-Nederland zegt op de hoogte te zijn van het bestaan van de video. Of de beelden authentiek zijn, kan de politie vooralsnog niet zeggen. De video wordt wel meegenomen in het onderzoek.

‘Je hebt van ons 1.283 kilo gestolen’

De boodschap in de video verwijst naar een omvangrijke drugslading en twee vrachtwagens. De man die het woord voert, zegt: "Dit bericht is voor Jan. .Je hebt van ons 1.283 kilo gestolen. Je hebt twee vrachtwagens met transport van onze Belgische vrienden in Spanje meegenomen: 717 en 1.283", verwijzend naar een grote lading drugs

Vervolgens wordt een harde deadline gesteld. "De 1.283 is Spanje nooit uit geweest. Je hebt twaalf uur de tijd om de goederen terug te geven en contact op te nemen met je Belgische vriend van wie je hebt gestolen."

Wat precies wordt bedoeld met de genoemde hoeveelheden en vrachtwagens, is op basis van de video niet vast te stellen. Ook is niet duidelijk wanneer de beelden zijn opgenomen of wanneer ze zijn verspreid.

‘We vermoorden iedereen van wie je houdt’

De bedreiging wordt daarna nog explicieter. De man in de video richt zich niet alleen op Jan G., maar ook op mensen in zijn omgeving. "Daarna willen we onze goederen niet meer terug, maar we beloven je dat we iedereen van wie je houdt zullen vermoorden: al je geliefden en familie, hun geliefden, hun kinderen, familie, vrienden en anderen. Aanverwante familie en iedereen die je heeft geholpen en die voor je heeft gewerkt. We rusten niet, dat beloven we je. We schieten jullie allemaal dood, motherfucker."

De video lijkt niet met AI te zijn gemaakt, maar ook dat is nog geen bevestiging dat de beelden echt zijn. Wie de vier mannen zijn, waar en wanneer de video is opgenomen en wie de boodschap heeft verspreid, is niet bekend.

Link met dodelijke schietpartij?

De beelden duiken op terwijl het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt volop loopt. Dinsdag meldden De Telegraaf en Het Parool dat de schietpartij vanuit criminele hoek zou zijn uitgevoerd en specifiek op Jan G. gericht zou zijn. Bij de schietpartij kwam de 51-jarige beveiliger Berry om het leven.

Jan G. zou in het verleden zaken hebben gedaan met drugscrimineel Jos Leijdekkers, ook bekend als Bolle Jos. Leijdekkers ontkende woensdag in alle toonaarden dat hij iets met de schietpartij te maken heeft.

Of de nu opgedoken video daadwerkelijk verband houdt met de schietpartij, moet het onderzoek uitwijzen. Vooralsnog staat alleen vast dat de politie de beelden kent en ze bij het onderzoek betrekt. Bekijk hieronder de opgedoken video die is gedeeld op socialmediaplatform X: