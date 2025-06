Geweld bij anticorruptieprotest in Belgrado, politie grijpt in

BELGRADO (ANP/AFP/DPA) - Een grote demonstratie tegen corruptie is zaterdagavond in Belgrado in geweld ontaard. Tienduizenden mensen verzamelden zich aan het eind van de dag voor het protest in de Servische hoofdstad, dat het aflopen van een ultimatum omlijstte dat de organisatoren president Aleksandar Vucic hadden gesteld. Ze willen dat hij het parlement ontbindt en nieuwe verkiezingen uitschrijft. Vucic liet eerder weten het ultimatum te negeren.

De demonstranten droegen vlaggen van steden in het hele land en hielden zestien minuten stilte voor de zestien mensen die in november omkwamen toen in de stad Novi Sad een dak van een treinstation instortte. Volgens de demonstranten was het ongeluk een gevolg van corruptie en slecht overheidstoezicht. Het station was net gerenoveerd.

Het protest was vlak bij het parlement, waar ook duizenden aanhangers van de regering samenkwamen en een tentenkamp hebben ingericht, dat Vucic zaterdag bezocht. De president hintte er toen op dat in de avond geweld zou uitbreken. Na wat schermutselingen tussen beide groepen, trad de oproerpolitie op tegen de antiregeringsdemonstranten. Ze gebruikte traangas en stungranaten.

Protesten Novi Sad

Het ongeluk in Novi Sad veroorzaakte een golf van protesten. In januari trad premier Milos Vucevic onder druk van de protesten af. Hij was burgemeester van Novi Sad toen de renovatie van het station begon. Ook minister van Transport en Infrastructuur, Goran Vesic, stapte op. Hij is later met twaalf anderen aangeklaagd als verantwoordelijke voor het ongeluk.

De regeringspartij van Vucic houdt echter de macht strak in handen. Volgens de president proberen de demonstranten met buitenlandse hulp zijn regering ten val te brengen. Meerdere mensen die met de protesten te maken hebben zijn gearresteerd. Vrijdag verlengde een rechtbank het voorarrest van vijf mensen die de regering omver zouden hebben willen werpen.