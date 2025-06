Politieonderzoek naar leuzen tijdens optredens Glastonbury

SOMERSET (ANP) - De Britse minister van Cultuur heeft de BBC om opheldering gevraagd over het uitzenden van het optreden van Bob Vylan op het festival Glastonbury. De Britse band riep tijdens hun optreden, dat live te volgen was via de BBC iPlayer, "Dood, dood aan de IDF", scandeerde het punkduo over het Israëlische leger.

Minister Lisa Nandy heeft met de directeur-generaal van de BBC gesproken over het optreden, meldt onder meer The Telegraph. De minister wil uitleg over de zorgvuldigheid die is betracht in de aanloop naar het optreden van Bob Vylan.

De politie van Avon en Somerset, waar Glastonbury plaatsvindt, stelt daarnaast een onderzoek in naar de leuzen van Bob Vylan en naar die van raptrio Kneecap, dat later op het podium Israël veroordeelde en "Fuck Keir Starmer" scandeerde. Een Kneecap-lid is in Groot-Brittannië aangeklaagd voor terrorisme, omdat hij Hezbollah zou hebben gesteund door tijdens een optreden een vlag van de beweging te laten zien.