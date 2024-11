Gewelddadige Vlaardingse pleegouders mishandelde vermoedelijk nog meer pleegkinderen

De Vlaardingse pleegouders, verdacht van poging tot doodslag op een 10-jarig meisje, hebben eerder ook drie Syrische broertjes opgevangen, die zij eveneens zouden hebben mishandeld.

Bronnen melden aan De Telegraaf dat de kinderen bij het stel in een hel terechtkwamen. ,,Er was sprake van mishandelingen, zowel psychisch als lichamelijk”, vertelt een van de insiders. ,,Ook de politie werd destijds ingeschakeld na een melding van huiselijk geweld. Er zijn ook meerdere meldingen gedaan bij Veilig Thuis. Er kwam verder een dringend advies om aangifte te doen.” Dat laatste gebeurde niet. En zo kon gebeuren dat een meisje later bijna dood ging bij de twee ouders.

,Wat vaststaat, is dat de meldingen – net als in het geval van het pleegmeisje – niet zijn opgevolgd. Daardoor konden John en Daisy hun gang blijven gaan”, zegt een andere insider. De bron vraagt zich af hoe het mogelijk is dat zij later alsnog twee andere pleegkinderen, waaronder het tienjarige slachtoffertje en haar zusje konden opvangen.

In mei 2024 werden de 37-jarige man en vrouw uit Vlaardingen gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling van hun 10-jarige pleegdochter. Het meisje werd in zorgwekkende toestand met ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.

Dat zou dus niet de eerste keer zijn geweest. Er zouden al eerder drie pleegkinderen uit Syrie zijn mishandeld. De drie broertjes, die hun geboorteland Syrië waren ontvlucht en door de oorlog getraumatiseerd waren geraakt, kwamen in juli 2021 bij John en Daisy van den B. (beiden 37) in hun gezinswoning in Vlaardingen terecht. Al na een week gaf een van de broertjes aan dat hij weg wilde, waarop hij uit huis werd geplaatst. De andere twee broertjes bleven nog enkele maanden bij het echtpaar.

Verdenkingen en onderzoek

Naast poging tot doodslag en zware mishandeling werden de pleegouders ook verdacht van vrijheidsberoving, omdat ze hun pleegdochter tegen haar wil zouden hebben vastgehouden en haar in een hulpeloze toestand zouden hebben gebracht of gelaten. De politie startte een grootschalig onderzoek, waarbij forensisch onderzoek in de woning werd verricht, buurtonderzoek werd gedaan en camerabeelden werden geanalyseerd.

Reacties en maatregelen

De zaak veroorzaakte veel ophef in de gemeenschap. Ondanks extra beveiligingsmaatregelen werden de ruiten van de woning van de pleegouders ingeslagen, wat het lopende onderzoek bemoeilijkte. De politie riep op tot kalmte en benadrukte het belang van een zorgvuldig onderzoek.

Huidige stand van zaken

De rechtszaak tegen de pleegouders is inmiddels begonnen. Ze worden beschuldigd van ernstige mishandeling van hun pleegdochter. De zaak heeft geleid tot discussies over de effectiviteit van het toezicht op pleeggezinnen en de rol van jeugdzorginstanties.