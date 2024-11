Van de Zandschulp opent halve finale Davis Cup tegen Altmaier

MÁLAGA (ANP) - Botic van de Zandschulp opent voor het Nederlands team de halve finale in de Davis Cup Finals tegen Duitsland tegen Daniel Altmaier. Daarna treedt Tallon Griekspoor aan tegen Jan-Lennard Struff. De organisatie van het landentoernooi in Málaga gaf kort voor aanvang de opstelling prijs.

Mocht na de twee enkelspelen een dubbelspel nodig zijn om een beslissing te forceren, dan komen Wesley Koolhof en Van de Zandschulp in actie tegen het Duitse duo Kevin Krawietz en Tim Pütz.

De Nederlanders zorgden dinsdag voor een daverende verrassing door Spanje met 2-1 te verslaan in de kwartfinale. Door de uitschakeling van Spanje kwam er ook een einde aan de carrière van tennisvedette Rafael Nadal, die in de eerste partij verloor van Van de Zandschulp. Na de nederlaag van Griekspoor tegen Carlos Alcaraz, bezorgden Koolhof en Van de Zandschulp Nederland het beslissende punt in het dubbelspel.

Bij tegenstander Duitsland ontbreekt Alexander Zverev, de nummer 2 van de wereldranglijst.

Nederland reikte in 2001 voor het laatst tot de halve eindstrijd van de Davis Cup. Frankrijk was toen met 3-2 te sterk.