Zondag code geel in hele land om sneeuw en gladheid

HOUTEN (ANP) - Vanaf zondagmiddag geldt stapsgewijs in het hele land code geel vanwege sneeuw en gladheid. Het KNMI verwacht dat het als eerste gaat sneeuwen in het zuidwesten, daarna volgt de rest van het land. Het weerinstituut waarschuwt voor een sneeuwdek waardoor gladheid kan ontstaan. In de loop van de avond gaat het vanaf het zuidwesten dooien, maar in het noordoosten kan het volgens het KNMI nog tot in de nacht naar maandag glad zijn.

De code geel geldt vanaf 14.00 uur eerst in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Daar kan de waarschuwing waarschijnlijk in de loop van de avond worden beëindigd. In Groningen, Drenthe, Overijssel en op de Waddeneilanden geldt de waarschuwing voor sneeuw en gladheid vanaf 18.00 uur en houdt die naar verwachting stand tot 04.00 uur in de nacht van zondag op maandag.