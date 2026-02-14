ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zondag code geel in hele land om sneeuw en gladheid

Samenleving
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 9:41
anp140226062 1
HOUTEN (ANP) - Vanaf zondagmiddag geldt stapsgewijs in het hele land code geel vanwege sneeuw en gladheid. Het KNMI verwacht dat het als eerste gaat sneeuwen in het zuidwesten, daarna volgt de rest van het land. Het weerinstituut waarschuwt voor een sneeuwdek waardoor gladheid kan ontstaan. In de loop van de avond gaat het vanaf het zuidwesten dooien, maar in het noordoosten kan het volgens het KNMI nog tot in de nacht naar maandag glad zijn.
De code geel geldt vanaf 14.00 uur eerst in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Daar kan de waarschuwing waarschijnlijk in de loop van de avond worden beëindigd. In Groningen, Drenthe, Overijssel en op de Waddeneilanden geldt de waarschuwing voor sneeuw en gladheid vanaf 18.00 uur en houdt die naar verwachting stand tot 04.00 uur in de nacht van zondag op maandag.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-07-15 om 08.08.56

Als je als kind heel snel volwassen moest worden ontwikkel je deze 8 eigenschappen

Births-per-1000-People_Global_02-web

We sterven uit, maar niet overal

ANP-534247913

Pas op voor nieuwe vorm van oplichting met pinnen

ANP-471450332

Ruud de Wild over zijn ex Olcay: "Ze wilde geen man met een stoma"

Scherm­afbeelding 2026-02-13 om 17.28.24

Het net sluit zich om prins Andrew: hij leidde seksmeisje stiekem rond in Buckingham Palace

251214446_m

Mannen willen in de smaak vallen bij vrouwen. En daarbij maken ze zich vaak druk om dingen die vrouwen niks uitmaken.

Loading