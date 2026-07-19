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Gewonde door grote brand in woning in Drentse Bovensmilde

Samenleving
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 21:05
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BOVENSMILDE (ANP) - In een woning aan de Kanaalweg in het Drentse Bovensmilde heeft zondagavond een grote brand gewoed. Een persoon die nog in de woning aanwezig was, is naar het ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerster van de veiligheidsregio. Hoe het slachtoffer er op dit moment aan toe is, is niet bekend.
Volgens de woordvoerster kwam door de brand veel zwarte rook vrij. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en de brandweer wist het vuur snel te blussen. Naast de gewonde was er niemand meer binnen.
De oorzaak van de brand is nog niet bekend. RTV Drenthe meldt dat de politie in juni bij dezelfde woning een drugslab aantrof in een schuur. De woordvoerster van de veiligheidsregio kan dit niet bevestigen.
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