Seizoen atleet Laros door achillespeesblessure ten einde

ARNHEM (ANP) - Atleet Niels Laros komt dit seizoen niet meer in actie. De 21-jarige Oosterhouter heeft opnieuw last gekregen van zijn achillespees, meldt hij op Instagram.

"Helaas is mijn seizoen vroegtijdig ten einde gekomen door een achillespeesblessure. Na het WK van vorig jaar en een lang herstel hadden we goede hoop dat de blessure onder controle was, maar helaas is dat niet het geval. Mijn team en ik gaan nu een plan maken. Voor nu ligt de focus op wat meer training op de fiets en het prioriteren van herstel. Ik kom terug!", schrijft Laros.

Laros eindigde vorige zomer op de WK atletiek in Tokio als vijfde in de finale van de 1500 meter. De teleurstelling was groot, want de tweevoudig Europees kampioen onder 23 achtte zichzelf kansrijk voor een medaille en dacht tijdens de race zelfs dat hij kon winnen. Hij wilde revanche op de 5000 meter, maar in de series ging het mis en stapte hij uit met een achillespeesblessure.

Laros maakte eind juni bij de FBK Games in Hengelo zijn rentree na acht maanden afwezigheid.