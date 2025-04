ROTTERDAM (ANP) - Een 43-jarige man is zaterdag om 23.35 uur gewond geraakt door een schietpartij in een woning aan de Kabeljauwsestraat in het Oude Noorden in Rotterdam. Hij was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Wat er in het huis is gebeurd, wordt onderzocht. Er is niemand aangehouden.