Argentijnen nemen afscheid van paus tijdens grote openluchtmis

BUENOS AIRES (ANP) - Argentijnen hebben zaterdag massaal afscheid genomen van paus Franciscus tijdens een openluchtmis voor de kathedraal in Buenos Aires. Het Plaza de Mayo was gevuld met jonge mensen en gezinnen die de in de Argentijnse hoofdstad geboren paus de laatste eer kwamen bewijzen.

"Voor veel van ons jonge mensen die ver afstonden van de kerk, bracht de nalatenschap van Franciscus ons dichterbij", zei de 26-jarige Daniela Wenceslao. "Vandaag is Franciscus de belangrijkste persoon in ons land en we willen dit kleine eerbetoon brengen in zijn naam." Eerder zaterdag was in Vaticaanstad de uitvaart en begrafenis van Franciscus, die maandag op 88-jarige leeftijd stierf.

Jorge Garcia Cuerva, de aartsbisschop van Buenos Aires, hield een preek voor duizenden mensen die foto's van Franciscus, witte bloemen en Argentijnse vlaggen vasthielden. "We kunnen zijn wereldwijde leiderschap nog steeds niet helemaal begrijpen of bevatten. We huilen omdat we hem nu al zo erg missen", aldus Cuerva. "We huilen om Franciscus, dat doen we vanuit de grond van ons hart, zonder schaamte."