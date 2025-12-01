ECONOMIE
Gewonde door steekincident vlak bij treinstation Den Bosch

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 1:47
DEN BOSCH (ANP) - Op het Stationsplein in Den Bosch heeft in de nacht van zondag op maandag een steekincident plaatsgevonden. Rond 00.15 uur kreeg de politie een melding van een beroving, waarna een slachtoffer met steekwonden werd aangetroffen. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie Oost-Brabant.
De gewonde man is ter plekke behandeld in de ambulance, aldus de woordvoerder. Naar verwachting wordt het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis.
De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden.
