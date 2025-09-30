ECONOMIE
Gewonden bij brand tijdens opladen fatbike in woning Den Haag

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 1:24
anp300925006 1
DEN HAAG (ANP) - Aan het Vredeoord in Den Haag is maandagavond brand uitgebroken in een portiekwoning. Drie bewoners ademden rook in en zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. De uitslaande brand ontstond rond 22.00 uur tijdens het opladen van een fatbike.
Door de rookontwikkeling moesten meerdere woningen ontruimd worden. De brandweer heeft met een hoogwerker zes bewoners en een hondje uit verschillende woningen gered.
Naast de drie gewonden die naar het ziekenhuis zijn gebracht, werden zes andere bewoners nagekeken door ambulancepersoneel. De situatie in meerdere huizen was te onveilig om terug te keren. De bewoners zijn in een nabijgelegen moskee opgevangen.
De politie gaat de omstandigheden van de brand nader onderzoeken.
