Palestijnse Autoriteit spreekt waardering uit voor Trump

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 1:23
RAMALLAH (ANP) - De Palestijnse Autoriteit heeft de "oprechte en vastberaden" inspanningen geprezen van de Amerikaanse president Donald Trump om de oorlog in de Gazastrook te beëindigen. In een verklaring sprak de Autoriteit bovendien vertrouwen uit in zijn vermogen om een "pad richting vrede" te vinden.
De Palestijnse Autoriteit, gevestigd op de Westelijke Jordaanoever, benadrukte volgens persbureau WAFA ook dat samenwerking met de VS belangrijk is om tot vrede te komen in de regio. De verklaring volgde op de publicatie van een twintig punten tellend vredesplan van de Amerikaanse regering. Trump gaf vervolgens in het Witte Huis met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een persconferentie waarin zijn gast steun uitsprak voor het plan.
Hamas heeft nog niet inhoudelijk gereageerd, maar bondgenoot Islamitische Jihad uitte alvast kritiek. De groep sprak over een recept voor meer agressie tegen de Palestijnen. "Israël probeert, via de Verenigde Staten, op te leggen wat het niet kon bereiken door middel van oorlog."
