ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gewonden door frontale botsing tussen treinen in Denemarken

Samenleving
door anp
donderdag, 23 april 2026 om 8:25
KOPENHAGEN (ANP/RTR) - Meerdere personen zijn gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee treinen in Denemarken. Het ongeluk gebeurde bij Hillerød, een stad op ongeveer 30 kilometer ten noorden van Kopenhagen.
Onder de gewonden zijn passagiers, aldus een woordvoerder van de brandweer. Die meldt ook dat niemand vastzit en iedereen is geëvacueerd. Verdere details zijn niet bekend. Zo is bijvoorbeeld geen informatie gemeld over de machinisten.
De krant Ekstra Bladet heeft een foto gepubliceerd waarop te zien is dat de neus van beide treinen flink is beschadigd. Brokstukken van de voertuigen liggen deels naast het spoor.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading