Gewonden door Russische droneaanval op Odesa

ODESA (ANP/RTR) - Zeker tien mensen zijn gewond geraakt door een Russische droneaanval op de zuidelijke Oekraïense stad Odesa, meldden Oekraïense functionarissen. De aanvallen waren het zwaarst in het centrum van de stad, waarbij onder meer huizen, een hotel en andere voorzieningen werden beschadigd.

Volgens Serhiy Lysak, hoofd van het militaire bestuur van de stad, was het "een extreem zware nacht". Naast het centrum werden ook huizen en voertuigen in de rest van de stad aangevallen.

Odesa is sinds de oorlog begon herhaaldelijk doelwit geweest van Russische aanvallen. Door de ligging aan de Zwarte Zee is het een belangrijk knooppunt voor Oekraïense export.