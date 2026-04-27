Iran doet een nieuw dealvoorstel

Politiek
door Dirk Kruin
maandag, 27 april 2026 om 7:48
Iran heeft de VS een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen: eerst de Straat van Hormuz openen, onderhandelingen over het nucleaire programma komen later. Het plan is via Pakistaanse bemiddelaars overgebracht en staat haaks op wat president Trump wil.
Het voorstel zou Trump verzwakken in toekomstige besprekingen over het Iraanse uranium, schrijft persbureau Axios. Trump eist juist dat Iran eerst het verrijkte uranium afstaat en pas daarna de blokkade opheft. Maar de Iraanse leiding is intern verdeeld over welke concessies acceptabel zijn op het nucleaire dossier. Door dat onderdeel uit te stellen, hoopt Iran sneller tot een akkoord te komen.
De Amerikaanse president vergadert vandaag met zijn veiligheidsteam over de vastgelopen onderhandelingen. Trump dreigde eerder alle elektriciteitscentrales en bruggen in Iran te vernietigen als er geen deal komt. De dubbele blokkade van de Straat van Hormuz – door zowel Iran als de VS – zorgt voor stijgende energieprijzen en wereldwijde zorgen over olie- en gastekorten.
Of Trump op het Iraanse voorstel ingaat, is onzeker. Het lijkt tenslotte sprekend op een overgave.Een 'open voor open'-formule zou beide partijen ruimte geven, maar Trump blijft vasthouden aan stevige eisen.

Lees ook

Saoedi-Arabie wil Iran gaan aanvallenSaoedi-Arabie wil Iran gaan aanvallen
Mariniers op weg naar Iran: VS bereiden mogelijk grondoffensief voorMariniers op weg naar Iran: VS bereiden mogelijk grondoffensief voor
NYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergistenNYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergisten
loading

POPULAIR NIEUWS

Gasoline-Prices-Around-the-World-2026-Web

Benzineprijzen wereldwijd, van $0,09 tot $15,65

137248419 m

Onze 7 meest voorkomende seksuele fantasieën

ANP-525231780

Koningsdag 2026 in Amsterdam: 10 tips om er een topdag van te maken

162972937 m

13 tekenen van hoge emotionele intelligentie

shutterstock_1940786752

De stille achteruitgang na je dertigste: je merkt het pas als het te laat is

anp260426066 1

Rusland bedankt Noord-Korea voor 'bevrijding van Koersk'

Loading