Iran doet een nieuw dealvoorstel

Het voorstel zou Trump verzwakken in toekomstige besprekingen over het Iraanse uranium, schrijft persbureau Axios . Trump eist juist dat Iran eerst het verrijkte uranium afstaat en pas daarna de blokkade opheft. Maar de Iraanse leiding is intern verdeeld over welke concessies acceptabel zijn op het nucleaire dossier. Door dat onderdeel uit te stellen, hoopt Iran sneller tot een akkoord te komen.

De Amerikaanse president vergadert vandaag met zijn veiligheidsteam over de vastgelopen onderhandelingen. Trump dreigde eerder alle elektriciteitscentrales en bruggen in Iran te vernietigen als er geen deal komt. De dubbele blokkade van de Straat van Hormuz – door zowel Iran als de VS – zorgt voor stijgende energieprijzen en wereldwijde zorgen over olie- en gastekorten.

Of Trump op het Iraanse voorstel ingaat, is onzeker. Het lijkt tenslotte sprekend op een overgave.Een 'open voor open'-formule zou beide partijen ruimte geven, maar Trump blijft vasthouden aan stevige eisen.