Bitcoin stijgt naar hoogste niveau in bijna drie maanden

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De waarde van bitcoin is gestegen tot het hoogste niveau in bijna drie maanden. De handel wordt gesteund door optimisme rond de oorlog in het Midden-Oosten. Na een nieuwsbericht van Axios is de hoop toegenomen dat de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran weer op gang kunnen komen.

's Werelds grootste cryptomunt werd maandagochtend tussentijds tot 1,6 procent meer waard op 79.488 dollar. Dat is het hoogst sinds 31 januari, de laatste keer dat bitcoin boven de 80.000 dollar uitkwam.

De belangrijkste graadmeters op de Aziatische aandelenbeurzen gingen maandag ook omhoog na een bericht van Axios dat Iran een nieuw voorstel aan de VS heeft gedaan om de Straat van Hormuz weer te openen. De gesprekken tussen Iran en de VS zitten de laatste tijd juist vast. President Donald Trump verklaarde in het weekend dat praten geen zin heeft "nu de VS alle kaarten in handen hebben" in de oorlog.

De waarde van bitcoin is nog ver verwijderd van de piek van afgelopen oktober. Toen bereikte de munt een record van zo'n 126.000 dollar.