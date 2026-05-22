Gewonden en veel arrestaties bij vechtpartij supporters in Parijs

door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 8:53
PARIJS (ANP) - Bij vechtpartijen in het centrum van Parijs, veroorzaakt door voetbalsupporters uit Nice, zijn volgens de politie zes mensen gewond geraakt onder wie een ernstig. De politie heeft 65 mensen gearresteerd in de nacht van donderdag op vrijdag bij de geweldplegingen niet ver van het Gare de l'Est.
Franse media berichten dat 'ultras' van de club uit Nice eerst in een café slaags raakten en vervolgens de straat op gingen en er een grote vechtpartij uitbrak op een kade. De supporters waren naar Parijs gekomen voor de bekerfinale van de club uit Nice tegen RC Lens vrijdagavond in het Stade de France.
De voorzitter van de Franse voetbalbond Philippe Diallo heeft de rellen veroordeeld en zei dat dit "alles is wat we verafschuwen aan voetbal, namelijk geweld".
