NASCAR-icoon Busch (41) overleden aan ziekte

Sport
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 8:47
CONCORD (ANP/RTR) - NASCAR-coureur Kyle Busch is donderdag op 41-jarige leeftijd aan een ziekte overleden. De Amerikaan wordt gezien als een grootheid in de populaire autosportklasse. Hij boekte in totaal 232 overwinningen en schreef in 2015 en 2019 de NASCAR Cup Series op zijn naam.
"Onze hele NASCAR-familie is diepbedroefd door het verlies van Kyle Busch", schreven de familie van Busch en de NASCAR-organisatie in een gezamenlijke verklaring. "Kyle, een toekomstige Hall of Famer, was een zeldzaam talent, iemand die je maar eens in een generatie tegenkomt. Hij was fel, gepassioneerd, enorm begaafd en had een diepe genegenheid voor de sport en de fans."
Busch werd eerder deze week opgenomen in het ziekenhuis, waardoor hij de race van zondag op de Charlotte Motor Speedway in Concord in de staat North Carolina zou missen. De familie heeft geen details vrijgegeven over de ziekte.
