Gewonden gemeld na aanval op olietanker bij Oman

MUSCAT (ANP) - Een olietanker is op enkele zeemijlen van de haven van de Omaanse stad Khasab in het Midden-Oosten het doelwit geworden van een aanval. Volgens de eerste berichten liepen vier bemanningsleden verwondingen op, meldt het Oman News Agency.

Het ging naar verluidt om de tanker Skylight, die voer onder de vlag van Palau. De twintig bemanningsleden, vijftien uit India en vijf uit Iran, konden worden geëvacueerd.

Onduidelijk is om wat voor aanval het gaat. Er waren eerder al berichten over een droneaanval op de haven van Duqm in Oman, een sultanaat dat de afgelopen tijd bemiddelde tussen de VS en Iran.

Op meerdere plekken in de regio worden ook zondag explosies gemeld. Iran reageert met raketaanvallen op bombardementen van Israël en de VS.