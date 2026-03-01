Ook Nederlandse ambassade in Jordanië gesloten voor publiek

DEN HAAG (ANP) - Ook de Nederlandse ambassade in Amman, de hoofdstad van Jordanië, blijft zondag uit voorzorg gesloten voor publiek. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit in verband met de veiligheidssituatie in de regio. Zaterdag werd al bekend dat de ambassades in de Iraanse hoofdstad Teheran en Koeweit om dezelfde reden gesloten blijven.

Wie een afspraak heeft bij de ambassade, wordt geïnformeerd over de sluiting en de afspraak wordt verzet. Andere werkzaamheden van de diplomatieke post gaan wel door.