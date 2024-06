Gewonden in fanzone Stuttgart tijdens Tsjechië-Turkije

STUTTGART (ANP) - In de officiële fanzone van het EK in Stuttgart zijn tijdens de wedstrijd tussen Tsjechië en Turkije enkele gewonden gevallen. Dat meldt de politie van Stuttgart op X. Het plein moest volledig worden ontruimd. De politie is massaal ter plaatse, maar het gevaar zou intussen geweken zijn.

De officiële fanzone bevindt zich aan de Schlossplatz in Stuttgart, waar een groot scherm staat. Volgens de politie is er een "confrontatie" geweest tussen verschillende personen, waarbij meerdere gewonden vielen. Lokale media melden dat een mes gebruikt is en dat de gewonden Turkse fans zijn.