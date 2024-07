Gewonden op verschillende plekken in Nederland door harde wind

DEN HAAG (ANP) - De harde wind van zaterdagmiddag heeft op meerdere plekken in Nederland gewonden tot gevolg gehad. Zo raakte een vrouw in het Overijsselse Olst bekneld onder een afgewaaide boomtak. En ook in Leerdam raakte een vrouw gewond door een grote tak die door de wind was afgebroken van een boom.

Het slachtoffer in Olst moest door de brandweer worden bevrijd, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Ze is daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is niet bekend.

Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden, waar Leerdam onder valt, waarschuwt de inwoners van zijn gemeente om op te blijven passen "voor de windstoten en vallende takken". Volgens hem hebben politie, gemeente, brandweer en ambulance zaterdagmiddag "het nodige werk" gehad. "Veel dank aan de hulpdiensten!"

In Zuidoostbeemster zijn drie mensen lichtgewond geraakt doordat ze geraakt werden door een tentpaal die omwaaide, schrijft het Noordhollands Dagblad. Het incident gebeurde op het tweedaagse muziekfestival P3 Popt Op. De organisatie van het festival zag zich door de harde wind genoodzaakt om het zaterdagprogramma te schrappen.