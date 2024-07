Na 1 week Schoof/Wilders: coalitie verliest 16 zetels en is de meerderheid kwijt

Het gaat niet goed met de coalitie van PVV , VVD, NSC en BBB. Na de eerste van week van het kabinet-Schoof/Wilders staan PVV en BBB op 1 zetel wist vergeleken met de verkiezingen van november 2023. De VVD verliest 5 zetels, NSC verliest er 12. De coalitiepartijen bij elkaar hebben geen 88 zetels meer, zoal op 22 november 2023, maar nog maar 73.

Het opmerkelijkst is dat de PVV nog maar op 38 zetels staat in de peiling van De Hond. In januari waren dat er 50. Maar de formatie en de chaos van de laatste week heeft de PVV veel aanhang gekost.

Als het kabinet alsnog een succes zou worden in de ogen van potentiële PVV-kiezers kan dat allemaal weer veranderen. Maar op dit moment is de aanhang van de PVV aan het krimpen