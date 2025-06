Gezondheidsrisico's 87 zwemlocaties door slechte waterkwaliteit

DEN HAAG (ANP) - Op tientallen zwemlocaties gelden momenteel gezondheidsrisico's vanwege de waterkwaliteit. Op 87 buitenzwemlocaties is momenteel een waarschuwing of negatief zwemadvies van kracht. Op 2 locaties is zwemmen zelfs verboden en op een aantal locaties wordt nog verder onderzoek gedaan. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van cijfers van Zwemwater.nl.

Op dit moment geldt voor 10 procent van de locaties geen positief advies. Eerder deze maand was dat nog 7 procent. Het gaat om plassen, meren of andere recreatiewateren waar bijvoorbeeld blauwalg is gevonden of waar te veel bacteriën in het water zitten. De kwaliteit van zwemwater kan verslechteren als het lang warm weer is.

Op zo'n 850 andere plekken kunnen mensen wel veilig verkoeling zoeken bij het warme zomerweer. Daar kan zonder gezondheidsrisico's gezwommen worden.