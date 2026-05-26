Ggz: 7750 huurhuizen per jaar voor mensen met psychische klachten

AMERSFOORT (ANP) - Jaarlijks zijn minstens 7750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die bijvoorbeeld klaar zijn met een langdurige behandeling in een instelling of uit de gevangenis komen. De Nederlandse ggz heeft dat laten berekenen.

Net als reguliere woningzoekenden en asielzoekers die in Nederland mogen blijven, moeten mensen met psychische klachten lang wachten op een beschikbare huurwoning. Dat terwijl ze vaak voorrang horen te hebben op de woningmarkt. Uit een enquête bleek eerder dat in ggz-instellingen 64 procent van de mensen langer dan een jaar wacht op een zelfstandige woonplek.

De Nederlandse ggz heeft het inzichtelijk laten maken bij welke aandachtsgroepen het precies knelt. Al gaat het wel om (grove) schattingen. Zo is voor de mensen die beschermd wonen en doorgaans na twee jaar uitstromen behoefte aan 4000 beschikbare huurwoningen. Voor mensen met psychische problemen die uit detentie komen is jaarlijks behoefte aan 2000 woningen en voor mensen die opgenomen zijn in een ggz-instelling zijn 1750 woningen nodig.

Daarbovenop komt nog de behoefte aan woningen van jongeren en de tienduizenden mensen die dakloos zijn en in een opvang zitten. Ook zij hebben vaak een huurwoning nodig, maar exacte aantallen zijn niet bekend.

Vooral bij de twee eerstgenoemde groepen is er een groot tekort aan beschikbare woningen. In 2023 kregen bijvoorbeeld slechts 1320 mensen na een verblijf in beschermd wonen binnen een jaar een huurwoning.

De Nederlandse ggz waarschuwt dat als mensen na behandeling niet naar een eigen woning kunnen, hun herstel stil komt te staan. Voorzitter Ruth Peetoom zegt dat het voor deze mensen moeilijk wordt "om deel te nemen aan het gewone leven, terwijl zij wel klaar zijn voor de volgende stap buiten de instelling". Peetoom wil met gemeenten en woningcorporaties betere afspraken maken over de huisvesting, zoals ook een nieuwe wet die 1 juli moet ingaan beoogt.